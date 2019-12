Nommé jeudi au lendemain du limogeage de Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso était très attendu samedi au Stade San Paolo. L’ancien milieu de terrain dirigé au Milan par « Carletto », remercié mercredi soir après la large victoire napolitaine contre Genk (4-0) en Ligue des Champions, a mis en place sa nouvelle formation en 4-3-3 comme cela était pressenti. Et a chuté pour sa première. Tout est parti de travers pour le club de la Campanie, rapidement mené sur un but de Kulusevski qui a bénéficié d’une erreur de Koulibaly pour s’en aller battre Meret du pied gauche (4eme minute). Au passage, le solide défenseur sénégalais s’est blessé et a dû quitter ses partenaires... Naples sans victoire depuis huit matchs en Serie A

Après cette entame cauchemardesque, Naples a dominé sans concrétiser ses actions. Le nouveau club de Gattuso aurait même pu être mené de deux buts à la pause mais Gervinho, parti de la moitié de terrain, a trouvé le poteau après une action de grande classe (42eme). Sans doute « bougés » à la pause par « Rino », les Napolitains sont revenus sur le terrain avec de bonnes intentions et ont multiplié les occasions. Milik, titularisé en pointe, a fini par concrétiser d’une tête saignante (64eme). Le Napoli a alors continué de pousser pour arracher les trois points mais s’est fait crucifier par Gervinho en contre. Après un échange avec Kulusevski, l’Ivoirien, encore parti de sa moitié de terrain derrière un corner napolitain avorté, n’a laissé aucune chance à Meret sur sa reprise du pied gauche. Parme en profite pour doubler Naples au classement et se retrouver 7eme. Sans victoire depuis huit matchs, Naples perd une nouvelle place au classement avant la suite de cette 16eme journée de Serie A.