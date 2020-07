Le leader de la Serie A est tombé. Alors qu’elle restait sur une brillante série de victoires, la Juventus a fait pschitt ce mardi lors de la réception de son rival historique, l’AC Milan (2-4). Les Bianconeri ont essuyé leur quatrième revers de l’exercice alors qu’ils avaient fait le plus dur en menant 2-0. Malheureusement pour eux, l’équipe rossonerra n’a plus rien à voir avec celle qu’ils avaient affronté à l’aller. Et ils l’ont appris à leurs dépens avec trois buts pris en l’espace de cinq minutes.

Un Milan décoiffant !

Entre la 62e et la 67e minutes, ce fut un véritable « blackout » pour la Vieille Dame. Maurizio Sarri s’est arraché le peu de cheveux qui lui restait en voyant son équipe céder à trois reprises coup sur coup. Il y a d’abord eu une réalisation de Zlatan Ibrahimovic sur pénalty (62e), suite à une faute commise par l’ancien Milanais Leonardo Bonucci. Ensuite, Franck Kessie a égalisé pour Milan d’une reprise plein axe et à ras de terre. Enfin, à la 67e, et alors que les Juventini avaient la tête dans le sceau, l’ex-Lillois Rafael Leao les achevait en conclusion d’une attaque rapide et à la faveur d’une belle frappe enroulée.

Le calvaire de la Juve ne s’est pas arrêté à 2-3. Alors qu’ils tentaient de recoller au score, avec notamment une tête de Daniele Rugani (77e) sortie miraculeusement par Gianluigi Donnarumma, ils se sont exposés derrière. Après avoir été déjà tout proche d’en profiter à la 75e, le Croate Ante Rebic a exploité les largesses piémontaises à la 81e avec une reprise sans contrôle au point de pénalty, à la réception d’un caviar de Giacomo Bonaventura.

Rabiot avait pourtant montré la voie à suivre

En plein naufrage, la Juventus s’est montrée incapable de se rebiffer. Elle n’avait alors plus ni les forces ni le mental pour tenter de revenir à la marque. Pourtant, jusqu’à l’heure du jeu, elle avait maitrisé les débats comme elle le fait si souvent dans ce championnat. Adrien Rabiot a même marqué un très beau but à la 47e minute en perçant avec beaucoup d’aplomb au cœur de la défense rossonerra et il fut ensuite imité par Cristiano Ronaldo. Le Portugais a signé son 18e but de la saison grâce à une finition limpide sur un service de Juan Cuadrado.

Il est rare de voir la Juventus abandonner l’ensemble des points mis en jeu quand sa star portugaise marque. Cela en dit long sur ses faiblesses du jour, mais aussi et surtout sur l’immense mérite qu’a eu Milan. Avec cette victoire renversante, l’équipe lombarde se remémore ses plus belles heures d’antan lorsqu’elle regardait le géant turinois en face. Cette fois, cela ressemble à un exploit d’un soir, mais il ne tient qu’à Bennacer et consorts de faire en sorte que ce succès de prestige marque le début d’un retour au premier plan du football italien.