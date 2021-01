On avait quitté la Juventus avec un revers presque gênant contre la Fiorentina (0-3). On la retrouve en 2021 à un niveau plus conforme à son standing. Il le fallait, parce que la Vieille Dame n'a plus de marge. Opposée à une formation engluée en deuxième partie de tableau, l'équipe d'Andrea Pirlo a montré son meilleur visage pour s'imposer sans trembler, même si tout n'a pas été parfait.

Ronaldo omniprésent



Une fois de plus, c'est Cristiano Ronaldo qui s'est presque occupé de tout. La superstar portugaise a affiché son efficacité clinique habituelle pour débloquer le rapport de force et permettre aux Bianconeri de dicter le tempo. Après une récupération haute, CR7, servi par Ramsey, s'est rappelé à ses plus belles années en repiquant plein axe depuis le côté gauche avant de déclencher un missile qui a fait mouche (1-0, 31e).



Buteur, Ronaldo s'est ensuite mué en passeur dès le retour des vestiaires en lançant Chiesa pour le but du break (2-0, 49e). Également très en jambes, le jeune Italien s'est lui aussi montré une nouvelle fois inspiré en servant pour Ramsey pour le troisième but, finalement refusé pour une faute de main (52e). C'est bien l'inévitable Ronaldo qui s'est chargé de mettre la Juve à l'abri en remportant son duel d'une frappe du gauche au terme d'une attaque rapide rondement menée (3-0, 70e).



La Juve s'est ensuite attelée à geler le ballon pour gérer cet avantage, non sans laisser quelques miettes à son adversaire, qui a touché du bois à deux reprises. La réduction du score de Zeegelaar en fin de match n'était donc pas imméritée pour Udinese (3-1, 90e), mais le champion en titre a ajouté un 4e but par Dybala, discret jusqu'alors, mais habile pour finir avec classe dans la lucarne sur un nouvelle transition rapide (4-1, 90e+4). 4-1, score final. La Juve remonte dans le top 5 et revient à 10 points de l'AC Milan.