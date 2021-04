Pour se relancer face au Napoli, la Juve s'en est remis à ses valeurs sûres: Cristiano Ronaldo (25e but en Serie A) pour l'ouverture du score (13e) et le revenant Paolo Dybala (73e) pour le second but, mais aussi un Gianluigi Buffon impeccable dans les buts.

"Gigi" Buffon ne s'est incliné que sur un penalty en fin de match de Lorenzo Insigne (90e), insuffisant pour priver la Juve de cette précieuse victoire après une défaite contre Benevento (0-1) et un nul contre le Torino (2-2).