Le premier test de la saison pour le champion en titre rossonero a tenu ses promesses avec 90 minutes rythmées contre une "Dea" en quête de rachat après une saison mitigée. Ruslan Malinovskyi, annoncé comme possible partant d'ici la fin du mercato le 1er septembre, a ouvert la marque pour la "Dea" (29e). Une belle réaction d'orgueil de l'Ukrainien, auquel l'entraîneur bergamasque Gian Piero Gasperini a ouvert la porte du départ samedi en conférence de presse en assurant que la "Dea" recherchait un joueur capable de marquer "plus de six buts par saison".

Mais l'Atalanta n'a pas résisté à la montée en puissance et la richesse du banc des Milanais, logiquement revenus à égalité sur une belle frappe d'Ismaël Bennacer, entrée avec l'aide du poteau (68e). L'Atalanta, dont la seule belle occasion après la pause aura été sur une tête de Mario Pasalic bien claquée par Maignan (56e) a fait le dos rond pour conserver ce nul qui a davantage un goût d'inachevé pour les Rossoneri. "On pouvait faire mieux, je pense, et essayer de gagner ce match, mais quand on ne peut pas gagner il faut au moins réussir à ne pas perdre", a philosophé Bennacer sur DAZN.