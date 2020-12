Pirlo pousse un coup de gueule

La Juventus n'avait pas encore perdu cette saison en championnat. Depuis ce mardi, cette statistique n'est plus d'actualité puisque Cristiano Ronaldo et sa bande ont été étrillé à domicile par la Fiorentina de Franck Ribéry (0-3). Une performance qui est restée en travers de la gorge d'Andrea Pirlo.

L'entraîneur bianconero a fustigé ses joueurs quelques minutes après la fin d'un match bien mal géré par les locaux. D'abord plombée par un but précoce de Dusan Vlahovic (3e), la Vieille Dame a ensuite perdu Juan Cuadrado, expulsé suite à un tacle assassin sur Gaetano Castrovilli (18e). Deux buts de plus encaissés en seconde période et la Juve s'est donc inclinée pour la première de la saison en Serie A (0-3).

La faute à Noël ?

Mais pour Pirlo, le rouge n'explique pas tout : "Le carton rouge ne peut pas servir d'alibi, a-t-il expliqué au micro de Sky Italia. Le résultat n'est pas du fait de l'attitude de la Fiorentina, mais de notre absence de volonté. Dans des matchs qui se déroulent juste avant Noël, il peut arriver que vous pensiez à vos vacances. On n'était pas concentré et on n'a jamais pu s'en remettre."

Bonucci pardonné

Le coach turinois a néanmoins pris la défense de l'un de ses protégés, particulièrement en difficulté ce mardi. Impliqué sur les trois buts encaissés, Leonardo Bonucci a été pardonné : "Des mauvaises soirées comme celle-ci, cela arrive à tout le monde. Il est notre capitaine et nous continuons à lui faire confiance." Au classement, la Juventus est quatrième, à sept points du leader, l'AC Milan.