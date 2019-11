La réponse du club de Brescia

Ce lundi, Massimo Cellino, président de Brescia, a été invité à commenter les débuts difficiles de Mario Balotelli dans son club. Mais le président a tenu des propos plus que douteux envers son joueur :S'agit-il d'un dérapage raciste ou d’une manière maladroite d'évoque le traitement reçu par son joueur en raison de la couleur de sa peau ?Il n’a pas fallu longtemps au club lombard pour communiquer sur cet incident : « Le club précise qu’il s’agit évidemment d’une blague à titre de paradoxe, clairement mal comprise, déclarée dans le but de dédramatiser une exposition médiatique excessive et avec l’objectif de protéger le joueur lui-même »

