La Juventus Turin a peut-être remporté son neuvième titre consécutif en battant la Sampdoria ce dimanche (2-0), sa domination n'est plus la même qu'auparavant. Pendant cette saison 2019-2020, les Bianconeri ont tremblé. La Vieille Dame a plusieurs fois perdu la tête, mais elle n'a jamais oublié son objectif.

Une première défaite turinoise et la Lazio se découvre des ambitions



Début décembre, les hommes de Maurizio Sarri ont enchaîné deux contre-performances d'affilée. Après un début de saison quasi-parfait, ils ont été tenus en échec par Sassuolo (2-2) et battus par la Lazio Rome (2-1). Cette mauvaise passe inédite a été suivie d'une réaction. Les Turinois ont enchaîné en gagnant 15 points sur 15 possibles le mois qui a suivi ce premier revers de la saison. Les Romains eux étaient irrésistibles à ce moment-là. Ils n'étaient qu'au début d'une série de 21 matchs consécutifs sans défaite. Une forme incroyable qui a longtemps fait des Laziales les principaux rivaux dans la course au titre. Ils ont finalement craqué à la reprise de la Serie A en enchaînant les déceptions.*

La Juventus voyage mal, l'Inter prend la confiance



Début février, la Juventus Turin s'est déplacée sur la pelouse de l'Hellas Vérone (2-1). Même si Cristiano Ronaldo a marqué dans un dixième match consécutif, le champion d'Italie a été battu par le promu. Une énorme surprise qui a eu lieu deux semaines après une défaite turinoise à Naples (2-1). Cette mauvaise série piémontaise a relancé l'Inter Milan. A la fin de la 23eme journée, les coéquipiers de Romelu Lukaku occupaient la première place du classement grâce à une victoire dans le derby della Madonnina. Le groupe interiste fraîchement renforcé par l'arrivée de Christian Eriksen pouvait espérer monter sur le toit de l'Italie mais il a vite déchanté. Juste avant la suspension de la saison, les Bianconeri ont remporté un derby d'Italia joué à huis clos (2-0). L'Inter avait déjà commencé sa longue glissade dans un classement à nouveau dominé par le champion en titre.

Quand la Vieille Dame oublie de défendre, l'Atalanta pense à un exploit historique



La pandémie de Covid-19, les matchs à huis clos, la suspension de la Serie A et surtout la menace d'une annulation de la saison auraient pu empêcher la Juventus de gagner un neuvième titre consécutif. C'est finalement une défense friable quand le championnat a repris qui a donné de l'espoir à l'Atalanta Bergame. La Dea, toujours offensive et surprenante, a ramené un point de l'Allianz Stadium (2-2). Juste avant, les coéquipiers de Blaise Matuidi avaient été battus par l'AC Milan (4-2), juste après ils ont été tenus en échec par Sassuolo (3-3). Les hommes de Gian Piero Gasperini se sont rapprochés mais pas pendant très longtemps. Ils ont rapidement perdu des points face à Milan et l'Hellas Vérone quand la Juve se révoltait dans le choc contre la Lazio (2-1). Ce dernier effort a permis à la Vieille Dame de remporter le 36eme titre de son histoire, le neuvième consécutif, à deux journées de la fin d'un championnat qui aura été particulier jusqu'au bout.

La Juve s'offre une neuvième couronne consécutive !