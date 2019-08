Cette victoire ne va pas aider Maurizio Sarri à guérir de sa pneumonie, mais pendant que le nouvel entraîneur de la Juventus se remet patiemment de ses pépins de santé, la Vieille Dame a prouvé d'entrée qu'elle saura une nouvelle fois, comme lors des saisons précédentes, négocier au mieux les difficultés auxquelles elle sera confrontée dans son quotidien du championnat. Car le match d'ouverture de la 1ère journée de Serie A, à Parme, n'a pas été une promenade de santé pour la troupe dirigée pour l'occasion par l'adjoint de l'ancien manager de Chelsea, Giovanni Martusciello, qui sera également appelé à se retrouver sur le devant de la scène samedi prochain, lors du choc contre le Napoli à l'Allianz Stadium.

Cette affiche, les Bianconeri l'ont préparée en assurant l'essentiel ce samedi après-midi à Parme, à savoir la victoire (0-1). Un but de Giorgio Chiellini inscrit à la 21e minute, en renard des surfaces, a suffi au bonheur d'une formation qui ressemblait beaucoup à celle sacrée championne d'Italie en mai dernier. Et pour cause, aucune nouvelle recrue n'était présente sur la pelouse du stade Ennio-Tardini au coup d'envoi, Gonzalo Higuain, revenu de ses prêts à Milan et Chelsea, débutant aux avant-postes avec Douglas Costa et Cristiano Ronaldo. Aaron Ramsey était absent, alors qu'Adrien Rabiot, Danilo ou Matthijs de Ligt ont eux dû se contenter du banc de touche. L'ancien Parisien est entré en jeu en seconde période, rejoignant ainsi son compère Blaise Matuidi et l'ancien Messin ou Lyonnais Miralem Pjanic au cœur des débats.

Mais le fils de Véronique n'a pas véritablement réussi à se mettre en avant, au cœur d'une deuxième période assez morne, au cours de laquelle la Juventus n'a pas réussi à confirmer ses entreprises du premier acte. Pire encore, Gervinho et consorts ont donné quelques sueurs froides à Wojciech Szczesny et les siens, sans toutefois concrétiser. Voilà donc qui suffira au bonheur des tenants du titre, car la marge de manœuvre des Piémontais semble toujours aussi grande face à des adversaires de ce calibre, en attestent le sort réservé à Mario Mandzukic ou Paulo Dybala, restés sur le banc de touche tout au long de la partie.