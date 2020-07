La Juventus est tombée au terme d'un match complètement fou, mardi soir (2-4). Si moribond cette saison, l'AC Milan a eu les ressources mentales pour effectuer un incroyable retournement de situation. Autant dire que ce duel entre les deux clubs les plus titrés d'Italie pourrait rester dans les têtes. Mais Maurizio Sarri, l'entraîneur des Bianconeri, veut vite passer à autre chose.

"Pas possibles de trouver les raisons de ces pannes inexplicables"

« Nos 60 premières minutes ont été de classe mondiale, a d'abord lancé le technicien italien dans des propos repris par L’Équipe. Nous étions en contrôle total et nous avons eu cette panne. Il n'y a pas grand-chose à en penser, car nous avons un autre match dans trois jours (samedi contre l'Atalanta Bergame). Il n'est généralement même pas possible de trouver les raisons de ces pannes inexplicables"."Essayer de les sur-analyser ou de nous juger pourrait être contre-productif et nous faire perdre tout le bon travail que nous avons accompli jusqu'à présent, a continué Sarri. C'est complètement différent des défaites contre Vérone et Naples, nous devons donc nous concentrer sur le prochain match. Nous avons une équipe qui pratique un excellent football et possède beaucoup de qualité, c'est sur cela que nous devons nous appuyer. »