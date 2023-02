Le calvaire continue pour Paul Pogba. Le milieu de terrain français, blessé depuis le début de la saison vit des heures et même des mois très difficiles. Le champion du monde 2018 a été victime d'une affaire judiciaire dans laquelle il est opposé à son frère, Mathias. Son retour à la Juventus n'aura pas été un remontant pour lui, puisqu'il n'a pas joué la moindre minute depuis le mois d'août.

Il pensait d'ailleurs avoir vu le bout du tunnel. En effet, Paul Pogba est de retour à l'entraînement depuis quelques semaines maintenant et était même apparu dans le groupe pour un match de coupe avant de disparaître de nouveau des joueurs convoqués pour les rencontres des Turniois. En conférence de presse, son entraîneur, Massimiliano Allegri, a été interrogé à son sujet et a répondu, désolé : "Paul Pogba n’est pas disponible. Il ne peut pas faire partie de l’équipe, je suis désolé mais c’est la réalité maintenant. Il est toujours blessé et je ne sais pas quand il sera de retour. Je l’attends".

A 18h00 ce dimanche, les Juventini seront opposés à la Fiorentina à domicile. Ils auront l'occasion de remonter dans la première partie de tableau du championnat italien.