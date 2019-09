Emre Can ne fait pas partie de la liste des 25 joueurs retenus par la Juventus pour jouer la Ligue des champions.

Une situation délicate que le milieu international allemand ne comprend pas. "Je suis choqué et énervé. La semaine dernière le club m’avait tenu un tout autre discours. Mardi, l’entraîneur m’a appelé et en moins d’une minute il m’a dit que je n’étais pas dans le groupe. Je ne comprends pas", s'est-il exclamé dans des propos relayés par Eurosport. "Si j’avais su, je n’aurais plus joué avec la Juve. Je vais en tirer les conclusions et en parler avec le club et mon agent. Je dois et je veux jouer la Ligue des champions."

L'ancien joueur de Liverpool a également égratigné Maurizio Sarri en insistant sur "son manque de sincérité". Avec de telles déclarations, le joueur ne devrait plus rester longtemps du côté de Turin.