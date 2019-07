L’histoire était belle, mais Matthijs De Ligt l’a quelque peu réécrite. Lors de sa conférence de presse de présentation, ce vendredi, le défenseur néerlandais a assuré que ce ne sont pas les quelques mots glissés par Cristiano Ronaldo à son oreille après la finale de la Ligue des nations qui l’ont décidé à opter pour la Juventus, plutôt que pour le PSG ou le FC Barcelone. "J’étais déjà sûr que je voulais rejoindre la Juve, a explique l’ancien capitaine de l’Ajax. C’était un beau compliment d’avoir Cristiano qui me demande de venir ici, mais cela n’a pas fait la différence."

En fait, De Ligt a toujours porté un regard émerveillé sur la Juventus. Il l’a prouvé en publiant sur Instagram une photo de lui enfant, avec le maillot de la Vieille Dame. "Cette photo a été prise quand j’avais six ou sept ans, explique le joueur, désormais le défenseur le plus cher de l’histoire (85,5 millions d’euros) à même pas 20 ans. A cette époque, il y avait Fabio Cannavaro, un défenseur que j’admirais. J’ai toujours aimé la Juve, j’étais fan."

"J’ai toujours aimé la Juve"

Voilà qui explique, aussi, pourquoi De Ligt a pris une autre route que son ancien coéquipier Frenkie de Jong, parti au Barça marcher sur les traces de Xavi ou Iniesta. "Je suis venu en Italie parce que c’est l’un des pays les plus traditionnels pour les défenseurs, appuie-t-il. C’est un grand pas en avant pour moi, et j’espère que vais apprendre ici aux côtés de grands champions, comme Chiellini, Buffon, Ronaldo et beaucoup d’autres."

De Ligt a aussi souligné que l’arrivée de Maurizio Sarri a également pesé dans son choix de carrière. "Je lui ai parlé au téléphone avant de signer pour que l’on puisse se connaître, a expliqué le Batave. Il est l’une des raisons pour laquelle je suis venu ici. Je n’ai entendu que des bonnes choses sur lui, j’aime sa conception du football, et comment il prépare sa défense. Aux Pays-Bas, on construit beaucoup de l’arrière, et on défend haut. En Italie, on utilise plus la défense de zone et la défense en bloc. Je pense que la Juve peut m’aider et que je peux aider la Juve."