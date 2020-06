Zlatan Ibrahimovic (38 ans) retrouvera-t-il les terrains de Serie A à l'occasion de la venue de l'AS Rome, dimanche (17h15) au stade Giuseppe-Meazza pour le compte de la 28eme journée ? Stefano Pioli l'espère fort. Toutefois, l'entraîneur italien de l'AC Milan n'affichait pas un grand optimisme mardi devant la presse au moment d'évoquer les chances du Suédois d'être de la partie face aux Romains. « Je ne sais pas si Zlatan pourra jouer contre la Roma. Il va mieux, mais il s’entraîne seul, pas encore avec le groupe », a indiqué Pioli, conscient malgré tout qu'avec l'ancien buteur vedette du PSG, rien n'est impossible. « Zlatan est fort et imprévisible, ce n’est plus un enfant, il se remet parfois plus vite que prévu. » Ibrahimovic s'était blessé au mollet droit lors d'une séance d'entraînement fin mai peu de temps après le déconfinement. A l'origine, une rupture du tendon d'Achille qui aurait probablement sonner la fin de carrière pour le Suédois avait été redoutée. Pioli : « J'espère aussi récupérer Duarte »

Finalement, l'intéressé ne souffre pas d'une blessure bien grave. Néanmoins, il avait raté la reprise du championnat, lundi dernier à Lecce (4-1 en faveur des Milanais) et a encore de fortes chances d'être absent dimanche face à la Roma. Si c'était le cas, il faudrait probablement attendre le déplacement du Milan sur la pelouse de SPAL pour revoir l'ancien avant-centre de l'Ajax à l'oeuvre. Il n'est d'ailleurs pas le seul dont Pioli attend le retour impatiemment. « J’espère aussi récupérer (Léo) Duarte (défenseur central brésilien) et j’espère que la blessure de (Simon) Kjaer (le défenseur central danois passé notamment par Lille) ne va pas l’éloigner trop longtemps des terrains. On a besoin de leur retour. Sinon, ce sera très compliqué pour notre ligne défensive », a également avoué le coach des Rossoneri, mardi en conférence de presse. Après son carton de dimanche à Lecce, l'AC Milan occupe la huitième place du classement, à égalité de points avec Parme, 7eme.