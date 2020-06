Zlatan, un dernier mois et puis s'en va ?

⚽ #OCF

Rupture du tendon d'Achille. La rumeur était aussi cinglante qu'effrayante pour tous les supporters du Milan, lorsqu'ils ont entendu que Zlatan Ibrahimovic s'était gravement blessé à l'entraînement le mois dernier. Beaucoup plus de peur que de mal : ce n'est finalement que le mollet, et « Ibra » serait même en passe de se rendre disponible pour le choc face à la Roma dimanche (selon La Gazzetta dello Sport), ce qui ne lui ferait donc manquer que deux matchs au final, la demi-finale retour de Coupe d'Italie sur la pelouse de la Juventus la semaine passée (0-0, qualification de la Juve après le 1-1 de l'aller) et la reprise en Serie A lundi soir à Lecce.Autorisé à effectuer des sauts en Suède durant sa convalescence, l'ancien Parisien est dans la tourmente. Il serait allé féliciter les joueurs de son club de Hammarby sans vraiment respecter les gestes barrière dans le vestiaire... Un défi de plus pour celui qui ne mâche pas ses mots envers Ivan Gazidis, l'administrateur délégué du Milan clairement accusé d'avoir précipité la chute de Zvonimir Boban, le directeur sportif limogé pour faute grave après s'être épanché dans la presse, et qui fait craindre également pour l'avenir de Paolo Maldini (qui assistait Boban). Tous ces événements sont survenus juste avant l'arrêt dû à la pandémie de coronavirus. Il ne fallait pas attendre du Suédois qu'il reste sagement muet : « Ce n'est pas mon Milan, il n'a pas de projet. »Que pourra apporter Zlatan Ibrahimovic sur le mois restant, avec notamment un enchaînement Lazio - Juventus particulièrement attendu les 4 et 7 juillet ? Grégory Paisley, en février après le derby face à l'Inter (défaite 4-2), était encore admiratif : « Son efficacité a été redoutable. Surtout, son impact psychologique est intéressant. On se demandait comment serait son rythme en arrivant de MLS, il a répondu dans la surface. Il est costaud, il a encore démontré tout son caractère face à l'arbitre, ça booste ses partenaires. Sans lui, pas sûr que Milan aurait existé sur ce match. Il a défié le stade : 'Vous parlez sur moi, mais j'ai 38 ans et je suis là, je marque dans le derby.' »« Malgré le temps, il se relève avec un défi permanent, appuie Omar Da Fonseca. J'aime comment il marche, avec ses épaules... Tout ce qu'il fait, c'est dans la transmission de vouloir faire mieux ou plus. » En seulement deux mois, et alors qu'une possible retraite en fin de saison est évoquée, Zlatan a déjà prouvé qu'il serait toujours Zlatan.