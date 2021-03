Zlatan, le retour de « Dieu »

Un peu moins de 5 ans après avoir pris sa retraite internationale (après l'Euro 2016), Zlatan Ibrahimovic effectue son grand retour sous le maillot de la sélection suédoise. Le joueur de l'AC Milan, qui connait une véritable renaissance depuis son retour au sein du club lombard, devrait être disponible pour défier la Géorgie et le Kosovo pour lancer les éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021