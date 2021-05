Zlatan Ibrahimovic, des buts et des blessures

Et si Zlatan Ibrahimovic était finalement humain ? Pour la première fois de sa carrière à l'exception de la saison 2016-2017 et de sa rupture des ligaments croisés, celui qui revendique le statut de Dieu de Milan a raté plus de 20 matchs toutes compétitions confondues lors d'un même exercice. Si ces absences n'ont rien d'illogique pour un joueur qui va fêter ses 40 ans dans quelques mois, elles en disent long sur les limites physiques qu'il commence à atteindre. Ce dimanche, l'attaquant de l'AC Milan a quitté la pelouse de l'Allianz Stadium à la 66eme minute du choc contre la Juventus Turin en se plaignant du genou. Le Suédois venait de finir un quatrième match de Serie A consécutif sans faire trembler les filets adverse. Une mauvaise série inédite pour lui cette saison. En championnat, l'ancien attaquant du PSG a marqué autant de buts qu'il a raté de matchs pour des raisons de santé : 15.

Grosse inquiétude : Zlatan se blesse tout seul

Même quand il ne joue pas, Zlatan Ibrahimovic est essentiel à l'AC Milan



Avec un début de saison tonitruant et un rendement d'un but toutes les 99 minutes après 35 journées, le Suédois a prouvé qu'il était toujours là pour mener son équipe vers la victoire. Sur le terrain en étant décisif mais également en-dehors grâce à son expérience mise au service d'un effectif jeune qui a su se transcender en sa présence. Même si le club lombard a souffert de ses absences et a glissé au classement quand Zlatan a perdu en efficacité, il n'a presque jamais été dépendant de son numéro 11. Et c'est en tentant de préserver cet équilibre que la saison prochaine va pouvoir être abordée. Le natif de Malmö a prolongé son contrat pour une année supplémentaire. Un moyen de prendre sa retraite devant les supporters mais surtout de jouer et marquer en Serie A au-delà de son quarantième anniversaire. Même s'il foule moins souvent les pelouses italiennes qu'auparavant à cause de ses blessures, c'est un véritable exploit pour un attaquant. de son âge. Encore plus en gardant des statistiques aussi honorable que les siennes. Zlatan Ibrahimovic est peut-être un humain, mais ce n'est pas un humain comme les autres.