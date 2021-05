Zidane à la Juventus, vraiment le bon choix ?

La rumeur continue à courir. Et ce n’est pas la victoire 4-1 du Real Madrid à Grenade jeudi qui a dissipé le doute qui entoure l’avenir de Zinedine Zidane, annoncé avec insistance sur le banc de la Juventus la saison prochaine. Repassé deuxième du classement, à deux points de ses voisins de l’Atlético, le club merengue n’a toujours pas son destin entre les mains et risque de finir la saison sans le moindre trophée. Ce qu’apprécierait très moyennement Florentino Perez…



Interrogé sur son avenir le week-end dernier en conférence de presse, Zidane déclarait ne pas vouloir "donner de problèmes" au Real : "Ce que je peux dire, c'est que je vais rendre les choses faciles pour le club, parce que le club m'a toujours tout donné." Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde 1998 va-t-il relever un nouveau challenge, lui qui n’a entraîné qu’à Madrid, en débutant par le Castilla ? Ce qui est sûr, c’est qu’il n’a pas oublié le club turinois, où il évolué de 1996 à 2001.



"L'Italie est toujours dans mon cœur et la Juventus a toujours été importante pour moi. Y revenir ? Je ne sais pas (rires). Pour le moment je suis au Real Madrid. Mais nous verrons…", avouait-il ainsi le mois dernier à Sky Italia. Une confession rare de la part de «Zizou», qui n’a évidemment pas manqué de faire parler en Italie. Surtout que, dans le même temps, Andrea Pirlo, autre ancien joueur de la Vieille Dame, connaît des débuts très délicats sur le banc turinois.



Allegri et Gasperini aussi ciblés



S’il a été confirmé jusqu’à la fin de saison après le lourd revers de dimanche face au Milan (0-3), et que la Juve a entretenu l’espoir d’une qualification en C1 grâce à son succès trois jours plus tard à Sassuolo (1-3), il semble désormais acquis que celui qui n’avait jamais entraîné avant cette saison ne poursuivra pas l’aventure.



Mais Zidane, dont le salaire (12 millions d’euros nets par an au Real) pourrait constituer un frein à la venue, n’est pas le seul coach ciblé. D’après le Corriere della Serra, la Juventus garde également un œil sur son ancien entraîneur, Massimiliano Allegri, qui serait même d’accord pour revenir en cas de qualification pour la Ligue Europa, ainsi que sur Gian Piero Gasperini, formé à la Juve, dont il a aussi entraîné les équipes de jeunes, et qui fait des miracles à l’Atalanta. Et c’est donc a priori un de ces trois hommes qui devrait s’asseoir sur le banc de la Juve la saison prochaine.



