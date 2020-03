Youth League : L'Inter Milan abandonne, le Stade Rennais qualifié en quart

Une décision pour protéger la santé des joueurs

Les huitièmes de finale de la Youth League (une compétition regroupant les équipes des moins de 19 ans des clubs qualifiés en Ligue des champions) sont disputées de façon fragmentée avec seulement 5 matches joués jusqu'ici. Les rencontres entre l’Atalanta et l’Olympique Lyonnais, l’Inter Milan et le Stade Rennais et la Juventus et le Real Madrid ont été reportés suite à l’épidémie de coronavirus présente dans le monde. Ainsi, alors qu'elle devait se tenir ce mercredi 11 mars, la rencontre entre le Stade Rennais et l'Inter Milan ne se jouera pas.(dont beaucoup sont mineurs), de ses membres et de ses employés. Tout en reconnaissant la grande importance de l’événement et conscient du fait que la non-présence déclenchera automatiquement la mesure de défaite 0-3, il a été décidé de ne pas jouer le match pour les raisons susmentionnées et conformément aux dispositions de toutes les autorités compétentespeut-on lire sur le communiqué du club italien. En quart de finale du tournoi, Rennes affrontera le vainqueur du match entre la Juventus Turin et le Real Madrid, prévu mercredi. Autre club français engagé dans le tournoi, l'Olympique Lyonnais jouera lui face à l'Atalanta Bergame, mardi.