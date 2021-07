Y a-t-il un favori en Serie A ?

Cette saison sera l'année du changement mais pas de la nouveauté en Serie A. Pour la 120eme édition du championnat d'Italie qui débutera à partir du 21 août prochain, plusieurs formations seront particulièrement à suivre dans leur quête de titre, quelques mois après le sacre de l'Inter Milan. Et justement, le champion sera l'une des attractions d'autant qu'il a vu Antonio Conte claquer la porte à la fin du mois de mai. Pour le remplacer, les dirigeants intéristes ont choisi Simone Inzaghi à la tête de la Lazio depuis 2016. Après avoir notamment perdu Achraf Hakimi, Matteo Politano et Antonio Candreva, le club bleu et noir a récupéré Matteo Darmian et Hakan Calhanoglu et a vu revenir Radja Nainggolan dans ses rangs. De part son statut, l'Inter Milan semble favori à sa succession.



En revanche, un club avance particulièrement masqué : La Juventus. Après une saison catastrophique, achevée à la quatrième place de Serie A et une élimination contre Porto en Ligue des Champions, la formation piémontaise a préféré se séparer de sa légende Pirlo au terme de sa première année de contrat et pour sa première véritable expérience de coach. Pour lui succéder, qui de mieux que la personne avec laquelle la Juve a tout gagné : Massimiliano Allegri. L'Italien vient remettre de l'ordre dans la maison et a partagé son sentiment en conférence de presse au moment de signer son contrat. « J'ai recommencé avec beaucoup d'émotion et de plaisir, comme lorsque j'ai commencé à entraîner. Je suis avec un groupe de jeunes joueurs bourrés de qualités, qui rejoignent l'équipe première. C'est un nouveau cycle ici, réfléchissons à l'avenir. Il y a beaucoup de jeunes. Ils seront une valeur ajoutée et l'avenir du club. Puis il y a les plus expérimentés, comme Chiellini, Bonucci et Ronaldo. Nous devons atteindre les objectifs. » Allegri n'a pas non plus oublié de citer l'Inter Milan au moment de donner un favori, histoire d'alléger l'environnement à Turin. Mais avec cet effectif et la volonté de récupérer un titre après neuf ans de domination, on peut estimer que c'est le favori des bookmakers.

Quid de l'AC Milan ?

Derrière ces deux écuries, le Napoli, la Lazio, l'AS Rome et l'AC Milan forment un contingent d'outsiders. Les trois premières formations partagent un point commun, comme l'Inter Milan et la Juve, celui d'avoir un nouveau technicien à sa tête. Les dirigeants du club napolitain ont vu Gennaro Gattuso quitter le banc à la fin de la saison dernière après un sacre en Coupe d'Italie. Alors que le Napoli avait pensé à Sergio Conceiçao ou Christophe Galtier, c'est finalement Luciano Spalleti qui a empoché la mise. De son côté, la Lazio a réalisé un bon mercato ces dernières semaines avec les arrivées d'Elseid Hysaj (27 ans) libre en provenance de Naples, de Felipe Anderson (28 ans), de Luka Romero (16 ans) ou encore de Verdat Muriqi (26 ans). En plus, elle devrait pouvoir compter sur Ciro Immobile pour convenir au 4-3-3 de Maurizio Sarri, le nouveau technicien après le départ de Simone Inzaghi à l'Inter Milan. Enfin, troisième et dernier gros changement, l'arrivée de José Mourinho à la tête de l'AS Rome pour suppléer Paulo Fonseca. Face à une Louve sevrée de titres depuis 2008, le Portugais a tenu à calmer les esprits lors de son arrivée. « Vous parlez de titre, et nous de temps, de projet, de travail. Les titres, ce sont des mots, des promesses faciles. Les titres arriveront. Mais le club ne veut pas de succès isolés, il veut arriver quelque part et y rester. » S'il reste sur un triplé historique en Italie, un gros travail attend le Special One avec le dernier 7eme de Serie A.



On aurait pu citer l'Atalanta Bergame de Gian Piero Gasperini mais l'AC Milan fait aussi figure de prétendant au titre. Avec Stefano Pioli à sa tête depuis octobre 2019, le club rouge et noir est sur un projet stable avec de belles arrivées cet été : Fodé Ballo-Touré, Mike Maignan, Olivier Giroud, Fikayo Tomori et Sandro Tonali. Orphelin d'Hakan Calhanoglu et surtout de Gianluigi Donnarumma, Milan va devoir construire une nouvelle ossature pour espérer décrocher un titre plus empoché depuis la saison 2010/2011.