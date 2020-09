Victor Osimhen, un nouveau statut à assumer

Arrivé à Italie pour 70 millions d'euros, plus que David Trézéguet, Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic réunis, Victor Osimhen ne peut plus se cacher. Dès la reprise de la Serie A ce dimanche contre Parme, le nouveau joueur de Naples est attendu au tournant. La recrue la plus chère de l'histoire du Napoli est devenue le symbole d'une équipe qui retrouve de l'ambition sous la houlette de Gennaro Gattuso. Rino a d'ailleurs fait des pieds et des mains pour permettre au joueur de 21 ans de rejoindre le bouillant San Paolo. Une motivation qui en dit long... « A ce prix, c'est un énorme pari. Il va devoir s'adapter rapidement et être efficace. Mais si les dirigeants napolitains ont mis une telle somme sur lui, c'est qu'ils croient en lui » a analysé Greg Paisley, notre consultant.

Deux triplés pendant la pré-saison Cette confiance, le Nigérian va vite devoir la rendre à son staff. Il a l'a déjà fait, en partie. Lors de la préparation, ses prestations ont été rassurantes. L'attaquant s'est offert des triplés lors des amicaux contre L'Aquila et Teramo. Des débuts prometteurs mais rien ne vaut la compétition. C'est à partir de ce dimanche qu'il sera particulièrement observé. Le moment est arrivé pour lui de justifier son prix et de prouver qu'en Italie aussi, il peut marquer les esprits. Greg Paisley pense que le natif de Lagos en est capable. « Déterminé, Osimhen peut faire la différence. Il a fait une bonne préparation, il est mis en confiance par son entraîneur, maintenant, c''est à lui de s'exprimer comme il a pu le faire en France. »

Remplaçant d'un joueur... qui n'est pas encore parti Dans un contexte napolitain toujours particulier, l'ancien Lillois ne va pas devoir traîner. Même dans un championnat à huis clos, au pied du Vésuve, il vaut mieux avoir les supporters avec soi. Sur le terrain pourtant, si les attentes sont grandes, l'équipe ne sera pas dépendante de sa seule recrue de l'été. De quoi lui enlever un peu de pression. « Avec Zielinski, Mertens, ou Insigne, le collectif napolitain reste très fort. Osimhen est venu pour remplacer numériquement Milik qui n'est pas encore parti. Naples a acheté un joueur qui peut évoluer dans un style différent et qui apporte une plus-value à un effectif déjà talentueux. » explique notre consultant. Avec de tels joueurs à ses côtés, l'international nigérian rentre dans une nouvelle dimension. C'est en se mettant à leur niveaux qu'il va pouvoir faire oublier son prix et convaincre.