Victor Osimhen l’assure, il n’a pas pour projet de quitter le Napoli de sitôt

Le début de saison de Victor Osimhen ne laisse personne indifférent. Auteur de dix buts en quatorze matchs avec le Napoli, l’attaquant nigérian est en excellente forme. L’ancien joueur de Lille est arrivé en Italie à l’été 2020 et plusieurs grands clubs européens s’intéressent désormais à lui. À 23 ans, Victor Osimhen serait notamment sur les tablettes de Manchester United. Mais être le remplaçant d’un certain Cristiano Ronaldo – évincé du club anglais le mois dernier – n’est pas forcément dans ses projets. « L'avenir, c'est maintenant, essayer de gagner quelque chose de pertinent en Italie », a-t-il confié mardi au média italien Il Mattino.

Osimhem et le Napoli, l'histoire d'amour

« Il est difficile de penser à quelque chose de mieux que Napoli, l'un des meilleurs clubs d'Italie, en ce moment. Je me concentre uniquement sur cette saison, car nous n'avons encore rien fait. Nous devons gagner quelque chose et ensuite, nous verrons ce qui se passera », a poursuivi Victor Osimhen. L’international nigérian veut écrire l’histoire de ce club, d’autant plus que Naples se présente actuellement comme leader du championnat italien. De grandes choses peuvent être réalisées cette saison, et en étant prolifique devant les cages adverses, Victor Osimhen y participerait grandement. Pas question donc de partir cet hiver.