Très bon sur le terrain et leader à la Roma, Jordan Veretout impressionne, lui qui s'est livré au micro de RMC sur ses aventures italiennes. Il raconte notamment comment il est tombé amoureux du championnat italien, ainsi que son transfert rocambolesque à la Fiorentina, en 2017. "Au début, je ne regardais pas trop le championnat italien. Mon transfert à la Fiorentina s’est fait tardivement, en 24h, et une fois que j’ai signé, j’ai regardé quelques matchs. Je me suis rendu compte que le foot italien était très tactique et ce qui m’a vite plu, c’est de voir les nombreuses équipes qui avaient des sorties de balle propres, au sol. Même les petites équipes avaient cette philosophie là. Et ça continue. Cette année, La Spezia était un promu et l’équipe n’avait pas peur de ressortir le ballon de derrière. C’est vrai que cet élément-là m’a marqué et c’est ce qu’on observe en Italie. C’est un football qui me parle. En Premier League, nous à Aston Villa, on n’avait pas trop cette habitude-là…"

"On travaille plus en Italie"

Veretout adresse aussi le mythe qui veut qu'on travaille plus en Italie que dans les autres championnats, notamment la Ligue 1. Un mythe qu'il confirme. "Je trouve qu’on travaille plus, on passe plus de temps en salle pour tout ce qui est musculation, gainage, proprioception, prévention, etc. Et la récupération après les matchs aussi est essentielle en Italie. Le quotidien est intense."