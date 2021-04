Vedat Muriqi, des buts payés au prix fort

Si la Lazio Rome ne parvient pas à reproduire le même type de performances que l'an passé, c'est en grande partie à cause de son manque d'efficacité offensive. Après 31 journées de Serie A, les hommes de Simone Inzaghi ont marqué 51 buts. C'est 16 de moins que la saison dernière après autant de matchs. Si Ciro Immobile n'a pas le même rendement qu'en 2019-2020 quand il avait remporté le Soulier d'or européen, il est loin d'être le seul fautif. Bien au contraire. La principale déception du secteur offensif laziale est Vedat Muriqi. Recruté pour être mis en concurrence avec l'attaquant italien, le joueur de 26 ans n'a pas encore réussi à s'adapter au football transalpin et laisse son équipe être plus dépendante que jamais du rendement d'Immobile. En 20 apparitions en Serie A, il n'a marqué qu'un but. Si on y ajoute sa réalisation lors du quart de finale de Coupe d'Italie perdu face à l'Atalanta Bergame, le Kosovare totalise deux réalisations toutes compétitions confondues. Pour un joueur acheté 20 millions d'euros au Fenerbahçe à la mi-septembre, plus que n'importe quel coéquipier, c'est loin d'être suffisant.

En 20 apparitions en Serie A, Vedat Muriqi n'a cadré que quatre frappes

Jusqu'à présent, chaque but de Vedat Muriqi a coûté 10 millions d'euros au club romain. Un véritable camouflet quand on sait qu'il restait sur 32 buts en deux saisons dans le championnat turc avant son arrivée au Stadio Olimpico. Le natif de Prizren avait alors attiré l'attention de nombreux clubs anglais dont Tottenham, Leicester ou Manchester United mais aussi du Stade Rennais avant de s'engager en Italie. Polyvalent, buteur et capable de se mettre au service du collectif, le joueur qui s'est engagé jusqu'en 2025 semblait être le complément idéal à Ciro Immobile et Joaquin Correa. Mais pour le moment, c'est surtout une erreur de casting. Si le Covid-19 qu'il a contracté au tout début de la saison et une petite blessure ont gâché ses débuts, son bilan est de plus en plus décevant. Non seulement il a marqué autant de but que reçu de carton jaune en 501 minutes passées sur les pelouses de Serie A, mais en plus il a été bien souvent transparent. Vedat Muriqi n'a cadré que quatre frappes en championnat depuis son arrivée en Italie. Une vraie déception d'autant plus qu'il a marqué à trois reprises avec sa sélection depuis le début de l'automne. Même s'il a la confiance de ses coéquipiers et de ses dirigeants, ses problèmes d'adaptation et son inefficacité commencent à peser sur le bilan de la Lazio...