Une légende de Milan encense Giroud

Olivier Giroud n’a disputé que deux matches avec l’AC Milan, depuis son arrivée en Lombardie en provenance de Chelsea. Mais, il ne lui en fallait pas plus pour séduire tous ceux qui aiment ce grand club, à commencer par ses emblèmes du passé. Un certain Franco Baresi a par exemple tiré son chapeau à l’international tricolore.

"Giroud peut être d'un grand apport à Milan"

Baresi ne distribue pas les compliments facilement. Mais, il lui était difficile de rester sans réaction devant les débuts tonitruants réussis par le Français avec les Rossonerri. « Je dois féliciter Giroud. Il se débrouille très bien et s'est rendu disponible. Son approche était très bonne il peut apporter une grande contribution », a-t-il déclaré à Sky Italia.

Giroud a scoré un doublé lors de sa première apparition à San Siro, lors du duel face à Cagliari (4-1). Il est sous la lumière, mais saura-t-il se montrer aussi performant lorsque Zlatan Ibrahimovic reviendra à la compétition ? Les deux attaquants peuvent-ils évoluer ensemble sachant aussi qu’ils ne sont plus très jeunes ? A ce sujet, une autre ancienne gloire milanaise a exprimé un avis.

Clarence Seedorf, le milieu néerlandais, a indiqué n’avoir aucun doute sur le fait que ce duo va fonctionner : « Je n'ai jamais cru à l'âge. Il y a un âge biologique, mais ensuite il y a des tests de condition physique. J'ai eu de meilleurs résultats à 34 ans qu'à 26 ans, mais vous devez voir si ces choses ont de l'importance pour les entraîneurs. Ibra et Giroud ont pris soin d'eux au cours de leur carrière, ils sont donc en forme et peuvent aider les autres avec leur expérience. Quand vous avez des gens comme Ibra et Giroud dans votre équipe, vous couvrez également quelque chose que d'autres n'ont pas ou n'ont pas encore vécu. Et puis c'est l'histoire de la vie pour faire grandir les jeunes. »

Pour voir le duo à l’œuvre, il va encore falloir patienter un peu. Ni l’un ni l’autre ne sont disponibles pour ce week-end. Le Français se remet à peine d'une infection au covid-19, tandis que le Suédois continue de se remettre de sa blessure.