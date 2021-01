Une distinction individuelle pour Ismaël Bennacer (Milan AC)

Ismaël Bennacer commence l'année 2021 par une belle distinction individuelle. Le milieu de terrain international algérien du Milan AC a été élu joueur maghrébin de l'année à l'issue d'une consultation en ligne organisée par France Football. L'ancien Gunner, âgé de 23 ans, a devancé le Marocain Hakim Ziyech (Chelsea) et son compatriote Riyad Mahrez (Manchester City). Devenu un élément clé du Milan AC de Stefano Pioli, le natif d'Arles rayonne dans l'entrejeu des Rossoneri et forme un double pivot épatant avec l'Ivoirien Franck Kessié. L'année écoulée a aussi vu le champion d'Afrique ouvrir son compteur but avec les Fennecs, lors d'un amical spectaculaire contre le Mexique (2-2).



Fier d'avoir été élu joueur maghrébin de l'année 2020, merci à tous pour vos votes 🙏🏽 @francefootball pic.twitter.com/qeHF6c00V7

— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 8, 2021

L'intéressé a réagi à ce plébiscite populaire dans un message posté sur son compte Twitter. "Fier d'avoir été élu joueur maghrébin de l'année 2020, merci à tous pour vos votes", a écrit Ismaël Bennacer, qui succède au palmarès de cette récompense à son compatriote Riyad Mahrez.

Le palmarès du joueur maghrébin de l'année :

2013 : Islam Slimani (Algérie)



2014 : Yacine Brahimi (Algérie)



2015 : Riyad Mahrez (Algérie)



2016 : Riyad Mahrez (Algérie)



2017 : Mehdi Benatia (Maroc)



2018 : Anice Badri (Tunisie)



2019 : Riyad Mahrez (Algérie).



2020 : Ismaël Bennacer (Algérie)