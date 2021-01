Un record de Cristiano Ronaldo contesté

En marquant mercredi dernier à l’occasion de la Supercoupe d’Italie face à Naples, Cristiano Ronaldo a atteint les 760 buts en carrière. Une marque impressionnante et qui a fait de lui le buteur le plus prolifique de l’histoire du football. Un accomplissement validé par tous, sauf par la fédération tchèque de football. Pour celle-ci, le numéro un demeure Josef Bican.

Le comité d’histoires et de statistiques et de la fédération tchèque a fait une investigation en recomptant les buts inscrits par Bican durant sa carrière, et qui s’est étendu de 1931 à 1955. Et le résultat indique qu’il a marqué non pas 759 buts, mais 821.

« Cristiano Ronaldo doit encore travailler davantage »

Jaroslav Kolar, l’historien du football tchèque (à ne pas confondre avec Michel Kollar, celui du PSG), a expliqué en détails comment le décompte a été fait : « Josef Bican ou Cristiano Ronaldo? Question simple mais réponse compliquée. Principalement parce que parmi tous les buts de Bican, vous ne devez choisir que les buts officiels, ce qui est compliqué. Notre comité a commencé à traiter ce problème. Nous avons basé nos recherches sur les statistiques de prestigieux sites Web internationaux de statistiques qui indiquent 805 buts en notant que les buts marqués par Bican en 1952 en deuxième division tchèque pour Hradec Kralove sont manquants. Nous avons réussi à les trouver - soit dit en passant, c’est 53 buts en 26 matchs - et nous avons également revérifié tous les détails sur les championnats, la coupe et les matches internationaux de Bican. Après cela, nous avons publié le nombre officiel de buts marqués par Josef Bican. On peut affirmer qu’il a inscrit 821 buts en matches officiels. Cela signifie que Cristiano Ronaldo n'est pas encore le meilleur buteur de l'histoire, et il doit travailler davantage pour battre ce record. »

Chacun se fera un avis sur l’authenticité de cette enquête interne, mais ce qui est sûr c’est que les légendes d’antan s’accrochent à leur trône et ne sont pas disposées à le céder aussi facilement. Pour rappel, le mois dernier, c’était Pelé qui avait remis en doute le record de Lionel Messi, en affirmant qu’il était toujours le meilleur buteur d’un seul club.