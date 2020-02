Un rappeur français signe en Serie A !

Près de 20 millions de vues sur sa chaine Youtube

Du football au rap il n’y a qu’un pas. Cette expression prend tout son sens depuis quelques années. Si des joueurs comme Memphis Depay ou bien même Quincy Promes s’essayent déjà à l’exercice du rap avec plus ou moins de succès, un nouvel arrivant risque de faire énormément parler de lui. Noor Arabat (18 ans) plus connue sous le nom de Dinor Rdt, vient de s’engageravec Sassuolo, l’actuel 7ème de série A.Le jeune homme originaire du XIV arrondissement de Paris, possède déjà une certaine notoriété grâce à sa musique. Le rappeur signé chez Columbia France (un label de Sony) compte près de 614 000 abonnés sur sa page Instagram, alors que sa chaine Youtube comptabilise plus de 20 millions de vues. L’ancien pensionnaire du centre de formation de Sochaux espère désormais percer au plus haut niveau au sein d’une équipe où figure déjà un ancien pensionnaire du championnat de France en la personne de l’ancien Rennais Jérémie Boga.