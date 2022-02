La justice italienne ne lâche par Robinho. Condamné à neuf ans de prison en 2017, l'ancien joueur de l'AC Milan avait à l'époque été accusé d'un viol sur une jeune femme de 23 ans, commis en 2013. Un acte dont le Brésilien s'est toujours défendu, comme lors de cette déclaration faite auprès de Globo Esporte et UOL en 2020 : « Une femme est venue me voir et on a commencé une relation avec consentement mutuel. Il y a eu contact, mais (…) il n’y a pas eu de rapport sexuel. [...] Je sais ce que j’ai fait avec elle. Avec son consentement. » Deux ans plus tard, le parquet de Milan revient à la charge.



Peu d'espoir



Et ce dernier est bien décidé à rattraper un Robinho reparti au Brésil depuis lors. Comme l'indique Marca ce mardi, le parquet milanais a ainsi demandé l'extradition de l'homme, et qu'un manda d'arrêt soit lancé contre lui (ainsi que Riccardo Falco, autre condamné dans l'affaire). La-dite demande a été adressée au ministère italien de la Justice, qui doit désormais prendre contact avec les autorités brésiliennes. Le média précise qu'il y a très peu de chance que Robinho soit extradé car la Constitution actuelle du Brésil ne le permet pas.