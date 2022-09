Le défenseur de Chelsea Thiago Silva dit qu'il reste en contact avec son ancien coéquipier de l'AC Milan et du PSG, Zlatan Ibrahimovic, et ils se promettent conjointement de continuer à jouer après la quarantaine.



Thiago Silva a eu 38 ans cette semaine. L'objectif de l’international brésilien est de participer à la Coupe du monde, mais il a aussi l'ambition de prolonger son séjour à Stamford Bridge au-delà de la durée de son contrat actuel, qui expire l'été prochain.

Thiago Silva ne se fixe pas de limites



Il prend l'exemple d'Ibrahimovic, qu'il pourrait affronter en Ligue des champions le mois prochain, comme motivation pour continuer à jouer au plus haut niveau aussi longtemps que son corps le lui permettra. "Je parle souvent avec Zlatan et récemment plus souvent parce que Chelsea va jouer contre l'AC Milan en ligue des champions", a-t-il déclaré au site internet du club. "Mon objectif est de jouer jusqu'à 40 ans mais je ne sais pas si ce sera à ce niveau ou dans cette compétition. Cela dépend de cette saison et nous verrons ce qui se passera à la Coupe du monde. Cela dépend aussi d'une prolongation de contrat mais oui, mon objectif est de jouer jusqu'à 40 ans."