Un ancien de Milan provoque Ibrahimovic

Alessandro Costacurta, ex-icône de l'AC Milan, estime que Zlatan Ibrahimovic est aujourd’hui de trop dans l’effectif rossonerro. Mais, tout en jugeant qu’il n’est plus indispensable, l'ancien défenseur italien n’est pas opposé à l’idée de le prolonger.



« Milan a mûri sans Ibrahimovic »

"Je pense que Milan n'a plus besoin d'Ibra", a déclaré Costacurta à propos de la star scandinave. "Je le confirmerais bien pour une saison de plus, mais Milan ne dépend plus de lui. Cela a été le vrai pas en avant. L'équipe a mûri". Les propos de « Billy » Costacurta peuvent se vérifier dans les chiffres. Ibra n’a pesé que sur 20% des buts des Rossonerri cette saison (8 buts et 2 passes décisives), tandis que lors de la campagne écoulée ce chiffre était de 23% (17 sur 72).

Outre le cas Ibrahimovic, Costacurta s’est aussi exprimé sur la course au titre dans laquelle est engagée son ancienne équipe. Le week-end prochain, la bande à Pioli défie Napoli dans un choc au sommet. "Le titre ne se jouera pas sur des matchs entre adversaires directs. Il n'y a pas une équipe qui peut s’échapper en tête du classement, prévient Costacurta. Spalletti a rejoint l'équipe parfaite pour gagner le titre. Ceux qui y ont travaillé avant lui ont apporté quelque chose. Maintenant, c'est à lui de jouer. Mais Pioli aussi a créé une équipe à partir d'un groupe d'individualistes ».