Par le biais de son site officiel, la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé les noms des entraîneurs ayant obtenu la licence UEFA Pro. Il s'agit de la plus haute qualification en Europe pour un technicien.

Motta a obtenu le meilleur score, devant Pirlo

Et dans les heureux élus, on retrouve notamment Thiago Motta, l'ancien élément du PSG (et un vote de 108 sur 110) ainsi qu'Andrea Pirlo (107), l'actuel entraîneur de la Juventus Turin. "Les nouveaux entraîneurs qualifiés UEFA Pro ont été officialisés par le secteur technique de la FIGC, qui a passé les examens finaux du cours entre lundi et mardi au Musée du football. La qualification UEFA Pro est la plus haute qualification reconnue au niveau européen pour un entraîneur et vous permet de diriger n'importe quelle équipe, y compris celles qui participent aux championnats masculins de Serie A et de Serie B", précise la Fédération italienne.



Luca Toni, champion du monde 2006 avec l'Italie, a aussi obtenu son diplôme. Il est à noter qu'Andrea Pirlo fera ses débuts de coach sur le banc de la Juventus dès dimanche, face à la Sampdoria (21 heures) pour la première journée du championnat italien. Thiago Motta est lui sans club depuis son licenciement du Genoa, survenu en décembre dernier.