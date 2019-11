Udinese: Une légende italienne sur le banc ?

L'Udinese a beau pointer au 14e rang du championnat d'Italie après 10 rencontres, la spirale négative dans laquelle est tombée l'équipe a été fatale à Igor Tudor, et le coach croate a été démis de ses fonctions par la direction du club. Désormais, c'est Luca Gotti qui assure l'intérim et devrait diriger ce dimanche, à l'occasion de la 11e levée de Serie A, une équipe qui rend visite au Genoa de Thiago Motta en restant sur deux défaites de rang et onze buts encaissés.

Mais en coulisse, les dirigeants auraient avancé quant à l'identité du futur entraîneur. D'après la Sky, c'est Walter Zenga qui tiendrait désormais la corde et pourrait être intronisé rapidement à la tête des Zebretti. A 59 ans, l'ancien gardien de but de l'Inter Milan et de la Squadra Azzurra pourrait donc opérer un retour remarqué au premier plan, lui dont la carrière de technicien l'a mené en Serbie, en Roumanie, en Turquie, aux Emirats arabes unis, en Arabie Saoudite ou en Angleterre.