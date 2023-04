Udinese : Udogie, défenseur prêté par Tottenham, victime d'un grave accident de la route

Le joueur prêté par les Spurs de Tottenham a eu beaucoup de chance. Victime d'un impressionnant accident de la route dans la nuit de mercredi à jeudi, Destiny Udogie est finalement indemne après sa sortie de route.

La voiture du latéral gauche a fini sa course sur une terrasse d'un bar, heureusement fermé, à 3h du matin. S'il n'a fait aucune victime, le propriétaire de l'établissement reste tout de même choqué par la violence de l'impact. "On dirait qu'une bombe a explosé ici", a-t-il déclaré à Il Messaggero. Après un état des lieux de la police locale, les dégâts seraient estimés à plusieurs milliers d'euros (principalement des tables et des chaises détruites). Un accident qui n'a pourtant pas empêché le principal intéressé de se rendre dès le jeudi matin à l'entraînement avec son équipe. Responsable de cet accident, Udogie pourrait être sanctionné par son club.