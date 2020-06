Torino : Nkoulou veut bien finir

103 jours. Après 103 jours d’interruption en raison de la pandémie de coronavirus, la Serie A reprend ses droits samedi, avec, pour redémarrer la saison, un match programmé à 19h30 entre le Torino, 15e du classement avec seulement deux points d’avance sur le premier relégable, et Parme (9e). Une saison galère pour le Toro, qui sortait d’un exercice terminé au 7e rang, avec un Nicolas Nkoulou impressionnant. Le défenseur camerounais avait déjà brillé lors de sa première saison italienne, en 2017-2018, après une expérience lyonnaise décevante, perturbée par une persistante blessure au genou gauche.

Il s'était excusé L’ancien Monégasque et Marseillais s’est donc refait une santé de l’autre côté des Alpes, où il est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A. Approché par Séville à l’issue de sa première saison, il aurait dû rejoindre un club plus huppé l’été dernier. Mais Urbano Cairo, le président du deuxième club turinois, a repoussé une offre de 20 millions d’euros de la Roma pour s’attacher ses services. De quoi énerver Nkoulou, qui aurait demandé à son entraîneur d’alors, Walter Mazzarri, remplacé par Moreno Longo début février, de ne plus le faire jouer. Il avait fini par rentrer dans le rang et par s’excuser, après avoir manqué les cinq premières journées.

En route pour l'Inter ? Sans parvenir, à l’image de son équipe, à se montrer aussi performant que lors de la précédente saison. La cote du joueur de 30 ans, sous contrat jusqu’en 2021, reste malgré tout importante, et il pourrait voir ses rêves de départ dans une formation au standing plus élevée exaucés cet été. Tuttosport évoque notamment son départ à l’Inter Milan, dans le cadre d’un échange avec Radja Nainggolan. Mais avant cela, il espère bien finir avec le Toro, et le sauver de la relégation. Avec l’ambition de toujours "défendre avec ardeurs les couleurs du Torino, car son histoire et ses tifosi le méritent". Même si beaucoup de ces tifosi ne lui ont pas pardonné l’épisode de l’été dernier.