Torino : Belotti peut faire le coq

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇮🇹 #SerieA

🌟 Andrea Belotti est inarrêtable !

🔥 Il décroche un missile des 25 mètres pour détruire le Genoa 🤯https://t.co/pgGq1GI1wl

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 16, 2020

💯 | Centesimo gol per il @gallobelotti con la maglia del Toro in tutte le competizioni



UNICO 🐓#TorinoUdinese 1-2#SFT pic.twitter.com/t0ycm7F58Z

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) December 12, 2020

Rien ne prédestinait spécialement Andrea Belotti à devenir le phare du Torino, et pourtant... Depuis son arrivée en 2015, à 21 ans seulement, l'attaquant en provenance de Palerme - où il avait été désigné grand espoir, comme tant et tant d'autres - claque douze buts. Depuis, c'est toujours aux alentours de la quinzaine, avec cette pointe incroyable à(puis dix, quinze et seize buts). Le Real Madrid s'intéressait alors à lui. S'il tient son rythme du début de saison, il est parti pour faire encore mieux :! Rappelons que c'est bien au Torino qu'Andrea Bellotti évolue, soit le 18eme de Serie A...Auteur de dix buts en 30 sélections avec la Squadra Azzurra depuis 2016, l'avant-centre de l'autre club de Turin porte littéralement son club à bout de bras, comme le confirme l'ancien international Ruggiero Rizzitelli (qui a joué au Torino de 1994 à 1996) pour Tuttomercatoweb.com : "C'est normal qu'on commence à lui demander ce qu'il fait là. J'espère qu'il gardera cette envie et cette détermination pour le club... Ma crainte, c'est qu'une équipe puisse aligner les millions en janvier. S'il part, on descend en Serie B, c'est sûr ! Non seulement parce qu'il ne serait plus là, mais aussi parce que ses coéquipiers perdraient leur unique point de référence."Auteur de, il a égalé un record du Torino qui tenait depuis 1967 et un certain Nestor Combin. "Il incarne ce sentiment d'appartenance qu'il nous faut, ses chiffres parlent d'eux-mêmes, ne peut que constater le directeur sportif Davide Vagnati (pour Tuttosport). Il fera encore de grandes choses, mais je crois que ça peut être la même chose pour ses coéquipiers. Tout le monde doit s'en inspirer." Le "Gallo" - il célèbre ses buts comme un coq, en hommage notamment à son enfance passée à la ferme - vient d'atteindre les 100 buts tout rond avec le Torino, en 202 matchs.