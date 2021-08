Le 12 juin 2021, alors que le Danemark et la Finlande s'affrontaient en phase de poules de l'Euro, Christian Eriksen s'écroulait sur la pelouse, victime d'un malaise cardiaque. Sauvé grâce notamment à l'intervention rapide des médecins, le Danois a pris le temps de se remettre et s'est fait installer un défibrillateur sous-cutané. Près de deux mois après l'incident, Eriksen est de retour à Milan avec une batterie de tests au programme.



Joueur de l'Inter, le Danois ne pourra plus jouer en Serie A s'il s'avère qu'il ne peut pas se séparer de ce fameux défibrillateur intégré. Des championnats comme la Premier League ou l'Eredivisie pourraient en revanche être une solution de repli puisqu'en Angleterre et aux Pays-Bas notamment, il est autorisé que des joueurs évoluent avec ce type de dispositif médical.

Discussion avec Inzaghi

Par ailleurs, la Gazzetta dello sport indique qu'en marge de ses tests à venir, Christian Eriksen devrait retrouver ses coéquipiers et prendre le temps de discuter avec le nouvel entraîneur nerazzurro, Simone Inzaghi.