Son avenir, Pirlo lance un appel

La Juventus a remporté la Coupe d'Italie au terme d'une campagne très mitigée et Andrea Pirlo se prend à rêver de rester, malgré un exercice 2020-2021 très compliqué. En conférence de presse après la victoire face à l'Atalanta Bergame mercredi soir, Pirlo s'est pris à rêver, même s'il admet que la saison est loin d'être réussie. "Nous ne parlerions pas ici de la cinquième place et d'une sortie prématurée de la Ligue des champions si la saison avait été totalement positive", a-t-il déclaré à RAI Sport.

Pirlo se voit rester à la Juve

"Il y a eu des hauts et des bas, ces deux trophées (la Juve a également remporté la Supercoupe d'Italie, ndlr) ne peuvent pas annuler cela. Pour ma première saison, j'ai beaucoup appris et j'ai ensuite trouvé ces satisfactions très gratifiantes. Bien sûr, je me confirmerais dans ce rôle. J'adore le football depuis que je suis enfant et je continuerai à l'aimer. Le club décidera, mais j'adore entraîner. J'adore ce club, et nous verrons. Je voudrais continuer." On parle de Zinedine Zidane pour remplacer le coach italien à Turin.