Simy, un buteur nigérian dans l'histoire

En réussissant un doublé, l'attaquant nigérian Simeon Nwankwo Tochukwu, dit Simy, a permis à Crotone de s'imposer à Parme (4-3) et de remporter son premier succès à l'extérieur de la saison de Serie A. Trop tard pour éviter la relégation, mais à temps pour permettre à l'avant-centre d'entrer dans l'histoire, à un double titre. Avec 29 buts en carrière dans le championnat italien, le longiligne attaquant a en effet délogé Obafemi Martins, auteur de 28 buts lors de son passage à l'Inter Milan (2002-2006). « C’est un honneur dans une ligue très difficile comme la Serie A », a réagi le héros du jour au micro de Sky Sport Italia. Mais Simy, auteur de onze buts lors de ses huit derniers matchs, est aussi et surtout devenu le buteur nigérian le plus prolifique de tous les temps dans les cinq grands championnats européens, effaçant des tablettes Yakubu Aiyegbeni, qui avait trouvé 17 fois le chemin des filets avec Blackburn lors de la saison 2011-2012 de Premier League.

Mais alors que Crotone (lanterne rouge avec 18 points) se dirige vers la Serie B, le Super Eagle (4 sélections) se refuse à jubiler. « C’est un moment étrange. Je ne peux pas être heureux. C’est vrai que sur le plan individuel je me débrouille bien, mais ce n’est pas suffisant, car l’équipe est ce qui compte. Aujourd'hui, nous avons remporté une victoire que nous méritons depuis longtemps et j'espère que nous pourrons terminer la saison avec dignité », a ajouté Simy, dont la vente, plus que probable, devrait aider la formation calabraise à renflouer ses caisses avant de retrouver la Serie B. « Je ne pense pas à ça. J'ai un immense respect pour Crotone, les gens de cette ville m'ont honnêtement accueilli comme un fils. Je ne peux pas parler de l’avenir pour le moment. » Au club depuis 2016, Simy aura 29 ans le mois prochain.