Simone Inzaghi – Joaquin Correa, comme on se retrouve

Et si l'Inter Milan parvenait à défendre son Scudetto malgré la vague de départs qui a rythmé son été ? Quand le champion d'Italie a notamment vu Antonio Conte et Romelu Lukaku s'en aller, ses chances de rester au sommet du football italien étaient en chute libre. Mais après deux journées de Serie A, les nerazzurri occupent la tête du classement. Et c'est notamment grâce aux retrouvailles entre deux hommes qui ont fait les beaux jours de la Lazio Rome ces dernières saisons. Avec Simone Inzaghi sur le banc et Joaquin Correa à la pointe de l'attaque, le club interiste a dépouillé la Lazio Rome et s'est offert le droit de rêver à une nouvelle campagne nationale victorieuse. Le nouvel entraîneur est même allé jusqu'à qualifier l'ultime recrue estivale de « cerise sur le gâteau ». Et comment lui donner tort ?

Pour ses débuts, Joaquin Correa a réalisé une performance inédite depuis dix ans

Pour ses grands débuts au sein de sa nouvelle équipe, l'attaquant argentin est rentré dans l'histoire de l'Inter Milan. Avec deux buts pour offrir la victoire à sa nouvelle équipe sur la pelouse de l'Hellas Vérone, il est devenu la première recrue interiste à marquer un doublé pour son premier match depuis dix ans et Giampaolo Pazzini. Le genre de performance qui prouve que Simone Inzaghi a fait le bon choix. Il semble avoir eu raison de vouloir retrouver un joueur qu'il a côtoyé depuis l'été 2018 au Stadio Olimpico. Pendant cette collaboration laziale, le joueur de 27 ans a été impliqué 49 buts en 116 apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres de l'entraîneur qu'il a retrouvé en Lombardie. Et il va pouvoir améliorer ce bilan au stade Giuseppe Meazza. Avec un entraîneur qui sait l'utiliser pour faire la différence dans la zone de vérité mais aussi pour aider ses coéquipiers à marquer, Joaquin Correa est une recrue au moins aussi importante qu'Edin Dzeko pour prendre la relève de Romelu Lukaku. S'ils n'auront pas le même apport que le Belge qui a été vendu à Chelsea, l'Argentin, comme le Bosnien, ont les qualités et l'expérience pour briller et aider l'Inter Milan à s'inviter dans la course au titre.