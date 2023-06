Silvio Berlusconi, ancien président du Milan AC, est décédé à l'âge de 86 ans

L'Italie et son football sont en deuil ce lundi 12 juin. On apprend aujourd'hui que Silvio Berlusconi est décédé à l'âge de 86 ans du côté de Milan. L'ancien chef du gouvernement italien est décédé après avoir lutté contre des problèmes de santé depuis plusieurs années. Hospitalisé récemment pour une leucémie, Berlusconi est finalement décédé et il laisse un grand vide derrière lui. Président du Milan AC de 1986 à 2017, Berlusconi avait régné pendant 31 ans au sein du club rossoneri et son départ avait été un tournant pour le club milanais.

Berlusconi est décédé à l'âge de 86 ans

Homme politique très important en Italie, Berlusconi n'avait pas que des admirateurs et il était également connu pour ses affaires judiciaires, lui qui était un habitué des tribunaux. L'ex-président du Conseil italien aura été un personnage majeur de la politique italienne, lui qui avait une forte personnalité. Il aura régné plus de deux décennies durant, exerçant le pouvoir à trois reprises, en 1994, entre 2001 et 2006, puis entre 2008 et 2011. Il était revenu sur les bancs du Sénat depuis 2022 après la victoire de la droite aux élections parlementaires. Il Cavaliere a finalement tiré sa révérence ce lundi 12 juin et de nombreux hommages devraient lui être rendus.