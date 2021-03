Serie B : Fin de l'aventure pour Nesta à Frosinone

génération

Un objectif de remontée en Serie A lointain

À

Frosinone Calcio annonce avoir relevé Alessandro Nesta de la direction technique de la première équipe. Le club remercie le coach pour le travail accompli et lui souhaite le meilleur pour son avenir professionnel

La nouvelledes coachs italiens connaît un succès contrasté. Certains noms font parler d'eux en bien (Simone Inzaghi à la Lazio Rome, Filippo Inzaghi avec Benevento, Roberto De Zerbi du côté de Sassuolo). D'autres pourraient voir l'aventure prendre fin, comme par exemple Andrea Pirlo, qui traverse sa première expérience sur le banc de la Juventus Turin avec plus de difficulté que d'habileté. Battu par Benevento dimanche (0-1), il pourrait jouer sa tête lors du derby face au Torino, le 3 avril prochain une échelle moindre, la Serie B, passage parfois obligé dans une carrière de coach, Alessandro Nesta, lui, a connu ce lundi une désillusion. En poste en tant qu'entraîneur de Frosinone depuis juin 2019, le légendaire défenseur italien - notamment vainqueur de deux Ligues des Champions avec l'AC Milan et d'une Coupe du monde - a été licencié., peut-on lire sur le communiqué du club, douzième de Serie B. Lors des huit derniers matchs, Frosinone ne s'est imposé qu'une fois et avait au début de saison l'objectif de retrouver la Serie A, quittée en 2019. Le club se situe à six points de la huitième place, qualificative pour les play-offs.Après des aventures de coach au Miami FC (2016-2017), puis au Perugia Calcio (2018-2019) et donc à Frosinone, Alessandro Nesta cherchera certainement à rebondir de la meilleure façon possible.