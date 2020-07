Serie A : Y a-t-il une star à l'Atalanta ?

« Cela restera dans la mémoire de tous ceux qui étaient au stade aujourd'hui. Nous avons tous des origines modestes, ici il n'y a pas de star, mais nous nous sommes qualifiés grâce à notre travail, nos sacrifices. » Voilà comment Alejandro Gomez a réagi à la qualification de l'Atalanta Bergame pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et on ne peut pas donner tort au capitaine de la Dea. Dans la formation bergamaschi, il n'y a pas une tête qui dépasse. Aucun joueur n'est arrivé dans le club lombard avec le statut de star mais quand ils partiront, ils auront tous la même étiquette ; celle de quart de finaliste de la C1 avec une des équipes les plus étonnantes de l'histoire récente.

94 buts en championnats !

En réalité, il y a une star à l'Atalanta Bergame, c'est le jeu proposé à chaque rencontre. Quand les observateurs du football italien évoquent le troisième de la Serie A, c'est pour parler de spectacle ou d'efficacité offensive, rarement pour sortir un nom du lot. C'est la grande réussite de Gian Piero Gasperini. Tous les joueurs ont adopté sa philosophie. Le résultat est là avec ce 3-4-2-1 huilé à la perfection qui ne cesse de marquer. C'est un collectif qui a fait trembler les filets adverses à 94 reprises en Serie A cette saison. Parler de meilleur buteur dans une formation où trois joueurs, Duvan Zapata, Luis Muriel et Josip Ilicic, ont inscrit plus de 15 buts est osé. Tout le monde met la main à la pâte dans cette formation et c'est ce qui fait sa force.



Spécialiste du tir groupé

A l'Atalanta, un joueur peut laisser sa place à un autre sans mettre en l'édifice en péril. Chaque joueur a son rôle et même les remplaçants ont un apport non négligeable. Ruslan Malinovskyi et Luis Muriel sont sur le podium des remplaçants les plus prolifiques de la Serie A. Cette organisation et cet état d'esprit permettent à l'Atalanta de prétendre à une place en C1 quand ses concurrents directs comptent sur les exploits permanents de Ciro Immobile ou Cristiano Ronaldo. A en croire Transfermarkt, même au niveau de la valeur, tous les joueurs sont mis au même niveau. Hormis Duvan Zapata qui est estimé à 36 millions d'euros, 14 joueurs ont une valeur estimée entre 10 et 20 millions. Une somme modeste par rapport à ses concurrents directs mais aucun chiffre ne peut mesurer le sacrifice de ces hommes à la Dea.