Premier championnat majeur à s’arrêter à cause de la crise sanitaire, la Serie A pourrait également être la première à redémarrer. C’est en tous cas le souhait de la fédération de football, ainsi que du ministre des Sports. Des deux côtés, on serait en train de plancher sur l’hypothèse d’une reprise durant le mois de mai ou en juin au plus tard, soit peu après la levée du confinement en Italie et qui est programmé pour le 3 mai prochain.

« Ceux qui sont contre la reprise n’aiment pas les Italiens »



Vincenzo Spadafora, le ministre, avait été le premier à s’exprimer et indiquer qu’il y avait besoin de terminer la saison. L’homme fort de la FIGC, Gabriele Gravina, a abondé dans le même sens ensuite, déclarant même ceux qui militent pour une annulation complète de la saison « n'aiment pas le football ou n’aiment pas les Italiens ».

Lors d’une intervention à la Radio Rai, il s’est aussi dit conscient qu’un retour ne sera pas sans risque, mais il donne la promesse que celui-ci sera limité au maximum : « Il y aura une période de contrôle pour garantir la négativité de tous ceux qui participent aux événements ». Reste à connaitre l’avis des principaux acteurs sur le sujet. Il n’est pas sûr qu’ils soient tous très enthousiastes à l’idée de reprendre le chemin des terrains aussi tôt.