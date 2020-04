Serie A : Une nouvelle règle pour favoriser la Juventus ?

Un banc impressionnant

Et si les équipes pouvaient procéder à cinq remplacements par rencontre, lors de la reprise d’une saison actuellement suspendue en raison de la crise sanitaire ? La proposition, poussée notamment par Claudio Ranieri, entraîneur de la Sampdoria, et Fernando Roig, le président de Villarreal, serait attentivement étudiée par le l'International Board (IFAB), qui régit les lois du jeu. Car. Mais pour Beppe Bergomi, cette mesure désavantagerait surtout la Lazio, à lutte en tête du classement de Serie A avec la Juventus, qui ne compte qu’un seul point d’avance sur les Romains."La Lazio fait aussi une grande saison parce que Simone Inzaghi, grâce à ses trois changements, a réussi à renverser des matchs qu’ils avaient mal débutés, a déclaré le légendaire défenseur de l’Inter à Sky Sport Italia. Mais si la réforme des cinq remplacements est adoptée, ce seront eux les plus pénalisés. Et(5du classement, ndlr), qui ont beaucoup de joueurs qu’ils peuvent faire rentrer en cours du match."

Ce qui est certain, c’est que Maurizio Sarri dispose à Turin d’un effectif particulièrement fourni. Et où la qualité ne manque pas. Il suffit de regarder les joueurs que l’ancien entraîneur napolitain avait laissé sur le banc au coup d’envoi de la dernière rencontre avant la suspension de la saison, le choc contre l’Inter du 8 mars dernier (2-0) : Buffon, Chiellini, De Sciglio, Danilo, Khedira, Rabiot, Pjanic, Dybala ou encore Bernardeschi…



Une équipe-bis peut-être plus forte que la première, comme certains le suggèrent en Italie, où ces présumés avantages de la Vieille Dame avaient déjà été évoqués il y a quelques jours. Porte-parole de la Lazio, Arturo Diaconale avait ainsi parlé de "favoritisme" après la publication d’images de Cristiano Ronaldo en train de s’entraîner à Madère, dans les installations du club de ses débuts.

"Ces joueurs à l’étranger auront la possibilité de revenir et de reprendre l’entraînement en même temps que ceux de la Lazio. Mais à la différence près que les Biancocelesti, eux, sont restés à la maison. Du Portugal, j’ai plutôt vu de magnifiques images de Cristiano Ronaldo s’entraînant sur un beau terrain de football. Ces joueurs se sont entraînés tranquillement à l’étranger, et nous ne pouvions pas".