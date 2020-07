Serie A : Une Juve bien triste à Cagliari

Des signes de relâchement ? Tout juste auréolés de leur nouveau Scudetto, les joueurs de la Juventus ont chuté contre Cagliari ce mercredi soir (2-0). Bousculés en première période, dominateurs sans solutions en fin de match, les Turinois n'ont rien pu faire face à une équipe pourtant en difficulté. Cagliari était sur deux revers d'affilée.



Tout est mal parti, puisque Mattiello trouvait Gagliano en début de match pour ouvrir le score rapidement (1-0, 8e). Giovanni Simeone mettait ensuite au supplice Bonnuci et Buffon pour doubler la mise (2-0, 45e+2). C'est le 12e but de la saison pour "El Cholito", fils de l'entraineur de l'Atletico et la sixième défaite de la Juve, sans conséquence au classement.

L'AS Roma tient bon, Chiesa voit triple

Dans les deux autres matches qui clôturaient cette 37e journée de Serie A, la Fiorentina n'a pas fait dans le détail face à Bologne (4-0). Le virevoltant Frederico Chiesa (22 ans) a inscrit un triplé pour atteindre la barre des 10 buts cette saison avec Florence. De son côté, l'AS Roma résiste au retour tonitruant de l'AC Milan. Les hommes de Paulo Fonseca s'imposent 3-2 sur la pelouse du Torino, grâce à des buts de Smalling, Dzeko et Diawara sur penlaty. Les Romains valident leur cinquième place de Serie A, et sont qualifiés directement en phase de poules de l'Europa League.