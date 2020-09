Serie A : un Final 8 pour décider du titre ?

La Serie A pourrait s'inspirer du format du Final 8 de la Ligue des Champions version 2019-2020 et l'adapter à son échelle afin de rendre le championnat italien plus attractif. Gabriele Gravina, le président de la Fédération italienne, a exprimé son désir dans les colonnes du Corriere dello Sport.

Un championnat possiblement divisé en trois phases

Ainsi, il voudrait rendre le championnat digne d'un intérêt plus poussé. "On craint que les play-offs pénalisent les clubs habitués à gagner et à investir davantage, mais ce ne sera pas le cas si vous construisez un championnat qui fascine tous les jours", a-t-il assuré dans un premier temps.

"Notre championnat risque de perdre du public si, dans certaines phases, il n'est plus décisif pour les équipes qui ont déjà validé un résultat de relégation ou de promotion, ou tout simplement leur position. Et à ce moment-là, ça ne vaut plus la peine de savoir qui gagne ou qui perd", a jugé Gravina, qui a ensuite développé son souhait de façon plus concrète : "Le modèle ? Un championnat divisé en trois phases, avec un Final 8 pour l'attribution du titre."