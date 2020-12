Serie A : Un doublé de Ronaldo guide la Juventus

La seconde période allait reprendre sous les mêmes auspices, avec une belle maîtrise des visiteurs. Certainement jaloux du doublé de Robert Lewandowski plus tôt dans la soirée avec le Bayern, Cristiano Ronaldo marquait son deuxième but dans cette partie d'une frappe du gauche suite à un service de Ramsey. 16 buts en 13 matchs pour le Portugais cette saison. 12 en 9 rencontres de championnat pour un Cr7 toujours avide de réalisations. D'ailleurs, dix minutes après son deuxième but et sur un corner de Rodrigo Betancur, Cristiano était encore dangereux de la tête, mais ne cadrait pas cette fois. Les locaux affichaient un visage impuissant face à des Piémontais vraiment à l'aise dans les débats, à tel point qu'Andrea Pirlo ne résistait pas à la tentation de faire tourner son effectif dans le dernier tiers de la première période. Mais même en levant le pied, la Juve allait encore aggraver la marque à 4 minutes de la fin grâce à Morata. L'Espagnol, esseulé, profitait d'un centre de Federico Bernardeschi pour marquer le but du 0-4 et achever une équipe de Parme loin d'être à la hauteur ce soir.



La Juventus, 3e et toujours invaincue avec 24 points au coup d'envoi, se rendait chez le 14e de Serie A pour le compte de la 13e journée, ce samedi. Parme s'est offert une belle opportunité en jouant sans complexes en début de partie. Un ballon de Jasmin Kurtic était repris par Jurak Kucka sans contrôle pour faire briller Gianluigi Buffon, décisif avec ses pieds. Mais la Juve allait devenir de plus en plus agressive dans son quadrillage avec beaucoup d'appétit à la perte de balle. Le show turinois allait commencer à la 23e minute. Un centre signé Alex Sandro permettait à Dejan Kulusevski de réussir une frappe rasante du pied gauche pour ouvrir le score, lui, l’ancien de Parme. Le score allait évoluer deux minutes plus tard, toujours en faveur du champion d'Italie. Aligné en pointe en compagnie de Cr7, Morata alimentait le Portugais qui achevait l'action d'un joli coup de crâne.face à des locaux qui semblaient déjà usés physiquement.