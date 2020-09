Serie A : un derby de Milan avec des spectateurs ?

Le retour de la Serie A se fera le 19 septembre prochain pour l'exercice 2020-2021. Cependant, en ce qui concerne le retour des supporters dans les stades italiens, il faudra attendre encore un peu mais la quatrième journée du championnat pourrait servir dans cette optique. Les rencontres prévues sont alléchantes, avec notamment un match entre Naples et l'Atalanta et un derby opposant l'Inter Milan à l'AC Milan, le 17 octobre. Sandra Zampa, secrétaire d'État à la Santé italienne, s'est penchée sur le cas du retour possible du public au micro de Radio Punto Nuovo.

Les enfants italiens, une clé pour le retour du public dans les stades de Serie A

Et elle a ouvert la porte à cette possibilité pour mi-octobre, à l'occasion de ce derby entre les deux clubs de Milan. "Aujourd'hui, ce sont les enfants italiens qui ont le destin de ce pays entre leurs mains. Si ça se passe bien à l'école, nous pourrons alors reparler des stades", a-t-elle fait savoir.





"Le 4 octobre, c’est un peu tôt, nous devons avoir 15 jours d'évaluation. Si les chiffres sont bons, si nous passons le test de réouverture avec rigueur et succès, vous pouvez vous asseoir à une table et dire que vous avez réussi le premier test. Pour Inter-Milan, le 17 octobre, il pourrait y avoir du public à San Siro si nous nous comportons bien", a expliqué Sandra Zampa.