Serie A : Turin, Milan, Rome... Quelle ville domine le foot italien ?

En Italie, la Vieille Dame doit se sentir bien seule. En effet, intouchable en Serie A depuis la saison 2011-12, la Juventus Turin vise cette année la passe de neuf et s’en est considérablement rapprochée dernièrement. Il faut dire que depuis la reprise du championnat, à la suite de l’arrêt à cause de la pandémie de coronavirus dans le monde, les troupes de Maurizio Sarri engrangent et filent vers un 36eme titre. A l’inverse, leurs concurrents ralentissent au pire moment. Pendant que les Turinois faisaient le plein avec quatre victoires en autant de matchs, la Lazio Rome (deux défaites) et l’Inter Milan (une défaite et un nul en cinq rencontres) ont petit à petit lâché prise.

Une dernière ligne droite périlleuse

Ainsi, alors qu’il reste encore huit matchs à disputer en Serie A, la Vieille Dame compte actuellement sept et onze longueurs d’avance sur ses poursuivants. Attention toutefois au calendrier chargé des Piémontais qui doivent encore jouer l’AC Milan, l’Atalanta Bergame et les deux clubs romains dans la dernière ligne droite. En cas d’issue positive pour les coéquipiers d’Adrien Rabiot et de Blaise Matuidi, la formation turinoise compterait donc 36 scudetti à leur palmarès, et le 9eme de suite. Avec un tel total, la Juventus Turin s'éloignerait encore un peu plus des deux équipes de Milan, qui comptent chacune 18 titres au compteur.

Le Piémont règne en maître sur l’Italie

Un nouveau sacre de la Juve conforterait encore un peu plus la domination du Piémont sur le reste du pays. En effet, pour l’heure, la région du nord de l’Italie a déjà remporté 51 fois le championnat, grâce notamment aux Bianconeri et au Torino, alors que la Lombardie en est à 36 et que la région où se trouve Rome n’en a que cinq… Il faut dire que Turin ne laisse que des miettes dernièrement et s’affiche comme la ville du foot italien. Si Milan n’est pas très loin derrière, le reste de la concurrence forme un genre de « gruppetto » qui ne semble pas prêt de revenir à portée des premiers.